Waarom een mondkapje op straat niet zo'n slecht idee is

1. Ik snap het niet meer. Waarom adviseren andere landen om een mondkapje te dragen, maar Nederland niet?

Om met ons land te beginnen: RIVM-directeur Jaap van Dissel stelde vanochtend in de Tweede Kamer dat het dragen van mondkapjes niets toevoegt aan de al bestaande maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en regelmatig je handen wassen. Van Dissel sprak ook van ‘schijnveiligheid’.



Bovendien, stelt Van Dissel, zijn de mondmaskers op dit moment zó schaars dat het niet eens een optie is om ze door de ‘gewone’ man of vrouw op straat te laten dragen. Alle maskers die er zijn, moeten naar de zorg. ,,Als de schaarste minder wordt, zullen we steeds kijken of ze in bepaalde situaties wel toegevoegde waarde kunnen hebben”, zei Van Dissel. Hij hintte daarbij op contactberoepen, zoals de kapper of fysiotherapeut.



Ook minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) legde gisteren in een persconferentie van het kabinet een duidelijke link met het tekort aan beschermingsmiddelen. ,,Wij willen dat de mensen in de zorg ze gebruiken”, was De Jonge duidelijk in reactie op de vraag waarom Nederland niet de lijn van België en Duitsland volgt.