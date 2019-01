Waarom Frans Bauer op kosten van de staat naar China sturen?

Ongeveer anderhalf miljoen mensen keken vorige week naar de vakantievideo van Frans en Mariska Bauer. Ik rolde er ook in, na Wie is de Mol, en bleef - eerlijk is eerlijk - verbaasd hangen in de Brabantse leut. Ik wist niet dat het nog bestond, verrandstedelijkt als ik ben, maar natuurlijk bestaat het nog. Net zo goed als er nog extreem gereformeerden onder ons zijn die doodenge verklaringen tekenen in de naam van God, de massamoordenaar.