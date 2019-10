Waarom gaat het steeds mis met Keith Bakker?

Hij was jarenlang verslaafd aan drank en drugs, zat een celstraf van vijf jaar uit voor seksueel misbruik en blijkt nu opnieuw verdacht van een zedendelict. Hoe kan het dat Keith Bakker (58) zich keer op keer in de nesten werkt? ,,Hij heeft zijn charisma zijn hele leven misbruikt.''

Vandaag is de dag van de waarheid voor de gevallen verslavingsgoeroe Keith Bakker. Uiterlijk om 10.00 uur moet hij zich melden bij de zedenrechercheurs van de Amsterdamse politie, anders wordt hij internationaal gesignaleerd. Bakker zal er zijn, zo heeft hij laten weten. Afgelopen weekend vloog hij al vanuit Bali, waar hij nu woont, naar de hoofdstad om zich te verdedigen.

Waartegen? Dat weet Bakker naar eigen zeggen ook nog niet precies. Alleen dat hij wordt verdacht van een zedendelict. Dat kan alleen maar te maken hebben met een geheime relatie die hij had met een 18-jarig meisje na zijn vrijlating in 2013, denkt hij.

Chatsessies

Zaterdag deed Bakker op deze site al uitvoerig uit de doeken dat er wat hem betreft niets aan de hand is, ook al is het leeftijdsverschil 40 jaar.

Gisteravond deed hij er nog een schepje bovenop. Nog voordat rechercheurs hem hebben verhoord, publiceerde hij de verklaring die hij bij de politie gaat afleggen, inclusief intieme chatsessies die Bakker en zijn ex samen hadden. Uit die gesprekken blijkt volgens Bakker overduidelijk dat de liefde geheel wederzijds was en dat hij niets illegaals heeft gedaan.

Wat er ook uit deze zaak komt; één ding staat vast. Bakker zit weer eens diep in de problemen. Het is een patroon dat als een rode draad door het leven loopt van de in Amerika geboren Bakker. Op zijn 18de verjaardag gebruikte hij voor het eerst heroïne. Toen hij in 1985 naar Amsterdam kwam, sliep hij onder bruggen, at hij uit vuilnisbakken en troggelde hij toeristen geld af om zijn verslaving te kunnen bekostigen.

Voetstuk

Bakker knokte zich terug en groeide begin deze eeuw uit tot bekende Nederlander die op tv jongeren van hun problemen en verslavingen wist af te helpen. Maar in 2010 viel hij hard van zijn voetstuk nadat negen meisjes hem beschuldigden van seksueel misbruik. De rechter veroordeelde hem voor het misbruik van zeven van hen tot vijf jaar cel en een beroepsverbod van 10 jaar.

Dat hij nu weer in de problemen is geraakt, verbaast filmmaker Vincent Verweij niets. Hij maakte een documentaire over het leven van Bakker na zijn veroordeling in 2012. ,,Bakker heeft het talent om in problemen te komen. Die man heeft een enorm charisma en dat heeft hij zijn hele leven lang misbruikt.''

Volgens Verweij deed hij dat in de jaren 80 op het Centraal Station in Amsterdam om Amerikanen te laten geloven dat hij geld nodig had om naar de Amerikaanse ambassade in Brussel te gaan. Het lukte hem meerdere keren per dag toen nog guldens los te peuteren.

Met datzelfde charisma deed hij ook goede dingen in tv-programma's, waar hij deelnemers die in problemen zaten echt wist te raken. ,,Maar vervolgens ging het snel mis, want hij misbruikte het charisma om meisjes het bed in te krijgen.''

Het probleem van Keith Bakker is dat hij nog steeds een verslaafde is, zegt de Brit Steven Noel-Hill die begin deze eeuw met hem samenwerkte in zijn Amsterdamse afkickkliniek. ,,Hij was toen al verslaafd aan seks en macht en deze nieuwe affaire laat zien dat hij het nog steeds niet onder controle heeft. Keith Bakker is gevaarlijk en zou eigenlijk al jaren in therapie moeten zijn.''

Ziek

Ook psycholoog Bram Bakker (geen familie) ziet in Keith Bakker iemand die ernstig ziek is. ,,Het is heel simpel. Als je toegeeft aan een seksuele relatie met een 18-jarige terwijl je zelf 58 bent, dan heb je een groot probleem. En helemaal met het verleden dat hij heeft.''

Volgens Bakker doet hij er verstandig aan te erkennen dat zijn ziekte groter is dan hijzelf. Dat er omstandigheden zijn waarbij de ziekte zich kan openbaren. Daar moet hij verantwoordelijkheid voor nemen. ,,Als je verslaafd bent geweest aan alcohol moet je ook niet in het café gaan zitten. Maar het erge is dat hij juist terug wil in het vak. In die zin is het goed dat dit nu gebeurt. Hij heeft zijn krediet nu definitief verspeeld. Het risico dat het misgaat met vrouwen is te groot.''