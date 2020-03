Waarom hamsteren we vooral wc-papier?

Van de Sande vergelijkt mensen met eekhoorns. ,,Net als eekhoorns hebben wij de neiging voorraden aan te leggen. We vinden het prettig om voldoende spullen te hebben. Dat doen we bijvoorbeeld met geld in de vorm van een bankrekening en dat doen we nu met belangrijke dagelijkse behoeften zoals wc-papier. Het is ons instinct. Als we via foto's en filmpjes in de media merken dat er veel van een bepaald product wordt verkocht, willen we dat ook. In ons jargon heet dat de paniek van het verkrijgen.’’