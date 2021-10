Waarom hebben we uitsluitend talkshows die steeds dezelfde doemthema’s herkauwen?

Poolse consul onder indruk van bloemenzee voor landgenoot die onder tram stierf: ‘Kippenvel van dit drama’

21 oktober Adam Jaworski, de Poolse consul in Den Haag, krijgt ‘kippenvel’ van het tramdrama in de Haagse wijk Ypenburg waarbij een 39-jarige Pool om het leven is gekomen. Het OM verdenkt een 15-jarige jongen ervan dat hij de man onder de tram heeft geduwd. Jaworski onderhoudt doorgaans contact met nabestaanden van Polen die in Nederland overlijden. ‘Mensen zijn heel kwetsbaar als ze hier komen werken.’