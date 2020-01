Waarom je de naam van je partner (niet) zou aannemen

Politie haalt dronken bestuurder uit auto: ‘Zelden zo’n zatlap gezien’

7:23 Een dronken man is vannacht door de politie in Uden uit zijn auto gehaald, net voordat hij weg wilde rijden. Een buurtbewoner had de politie gebeld dat er al een poosje een auto met lampen aan en met draaiende motor in zijn straat stond.