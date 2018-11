Waarom ligt wapen nazi in museum?

Waar komt het vandaan?

Een Nederlandse tolk uit Zeeland trok tijdens de bevrijding op met Canadese militairen. Op 7 mei 1945 was hij met hen bij de arrestatie van Arthur Seyss-Inquart (Rijkscommissaris in het bezette Nederland) in de buurt van Hamburg. De Canadezen gaven het pistool, een Sauer 38H, als trofee mee aan deze tolk. Hij heeft het altijd in een kast bewaard, totdat zijn dochter het onlangs vond en er mee naar het bevrijdingsmuseum in Zeeland stapte.

Zijn er mensen mee gedood?

Het museum heeft dat niet kunnen vaststellen, maar gaat daar niet van uit. Seyss-Inquart was weliswaar verantwoordelijk voor de dood van vele duizenden Nederlanders, maar hij deelde vooral orders uit. Het wapen had hij bij zich om zichzelf te beschermen. Hij droeg het ook nooit zichtbaar.

Hoe weet het museum zeker dat dit het wapen van Seyss-Inquart is?

Honderd procent zeker zijn ze er niet van. Maar het museum is ervan overtuigd dat dit het echte wapen is van de Rijkscommissaris. Een belangrijke aanwijzing was dat de dochter van de tolk niets wilde verdienen, maar het wapen heeft geschonken. De gangen van de tolk zijn gecheckt en het klopt dat hij bij de arrestatie van Seyss-Inquart was.

Verheerlijkt het museum juist niet de nazi's door dit te tonen?