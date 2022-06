Waarom mag een hond niet zomaar buiten loslopen en een kat wel?

Waar gaat deze (katten)discussie over?

Vanuit een aantal hoeken wordt gevraagd om maatregelen tegen de loslopende huiskat. Die zou namelijk schade toebrengen aan onder meer vogels. ,,De kat is weliswaar ingeburgerd, maar hoort hier niet thuis”, zei Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten hier recent over. In 2021 heeft de stichting Huiskat Thuiskat bij de rechter geëist dat de minister ging optreden tegen baasjes die hun huiskat buiten laten lopen. De minister liet toen weten dat katten gewoon naar buiten mogen. Ook de jaren daarvoor heeft de discussie al gespeeld.