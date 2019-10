Waarom millennials massaal 'oubollig' jeu de boules omarmen

Slachtof­fer schietpar­tij Amsterdam komt uit bekende onderwe­reld­fa­mi­lie

16:35 De 29-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag is doodgeschoten in de Jacob Krausstraat in Amsterdam-Slotervaart is Brennan Dalfour. Hij is de broer van Marlon Dalfour, die in augustus 2009 in Amsterdam invalide raakte door een liquidatiepoging.