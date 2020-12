Waarom moest de kickbokstrainer van kampioenen dood?

VIDEO Situatie in de ziekenhui­zen zorgelijk: ‘Verpleeg­kun­di­gen zijn op, ze trekken het niet meer’

15 december Vanwege de druk op de zorg rolt het kabinet een harde lockdown uit. Waarom? Op het eerste gezicht gaat het in de ziekenhuizen beter dan in oktober of dit voorjaar. Maar wie verder kijkt, ziet dat een grote opleving van het virus voor de zorg rampzalige gevolgen zou hebben. ‘Verpleegkundigen zijn op. Ze trekken het niet meer.’