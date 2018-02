'Waarom nou staken tijdens de vakantie?'

De 67-jarige Tineke uit Amersfoort staat met haar man gelaten tegen een stalen leuning te wachten op wat komen gaat. Hun vlucht zou al om zes uur in de ochtend gaan, maar ze staan bijna drie uur later nog gewoon op Nederlandse grond. ,,We zouden een rondreis van tien dagen door Israël maken, maar nu moeten we hier naar een hotel. Onze vlucht is uitgesteld tot morgenochtend zeven uur. Waarom doen ze die staking nou in de vakantie? Dat geeft alleen maar meer leed. Ik vind dat heel vervelend. Je zult hier maar staan met je kinderen.''



De tijd speelt voor Tineke en haar man gelukkig niet een allesbepalende rol meer. ,,We zijn gepensioneerd en onze reisleidster zegt dat alles goed gaat komen, dus we blijven maar positief. Wij kregen eerder al een bericht van Transavia over de staking, maar een stel uit Groningen is hier al de hele nacht. Dan kun je wel op tijd een bericht krijgen, maar die vooraf bestelde taxi naar Schiphol staat toch midden in de nacht voor je deur natuurlijk. Ik heb mij verder niet verdiept in de reden van de staking, maar er zal wel onvrede zijn.''