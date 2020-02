Waarom particulier onderwijs in trek is: veel vrijheid, maar ook gewoon rekenen en taal

Als Dean (7) en Janna (9) tegelijk griep krijgen, dan blijft hun school dicht tot een van de twee weer is opgeknapt. Basisschool Dolomiet in Berg en Dal, gehuisvest in een oud verzorgingshuis, heeft op dit moment twee leerlingen. ,,Er is een derde op komst”, zegt Regine Gijben vrolijk. ,,Er komt een meisje proefdraaien.”



De particuliere IBBO basisschool (IBBO staat voor Ik Ben Bewust Onderwijs) die Gijben heeft gesticht, is aan zijn vierde schooljaar bezig. Leerkrachten heten hier begeleiders en er zijn er altijd twee aanwezig. Dean en Janna zijn bofkonten. Ze krijgen één-op-één les.



Kom daar maar eens om in onderwijsland. Dat wordt al jaren geteisterd door het lerarentekort, waardoor een eigenlijk al gepensioneerde meester reken- en taalles geeft in de deuropening van zijn lokaal, zodat hij ook nog een oogje kan houden op een tweede groep. Want het is dát, of allemaal weer naar huis.