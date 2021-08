Waarom reed motoragent die scholieren schepte tegen het verkeer in op het fietspad? ‘Ik deed mijn werk’

Waarom rijdt een politieman onder diensttijd met zijn motor over het fietspad, tegen het verkeer in? ,,Ik deed mijn werk", verklaarde de motoragent maandag bij de rechtbank in Arnhem. Daar stond hij terecht voor het aanrijden van twee scholieren in Babberich.

In november vorig jaar kwam de motoragent op het fietspad langs de provinciale weg, de N811, tussen Babberich en Herwen in botsing met de twee fietsers. Het was rond half acht in de ochtend en het schemerde nog. De politieman, een 60-jarige inwoner van Zevenaar, reed met zijn dienstvoertuig aan de verkeerde kant van de weg. De fietsers, twee pubers op weg naar school, kwamen de agent tegemoet. Door de botsing raakten ze allebei gewond. Ook de politieman raakte gewond.

Twee keer geopereerd

,,Die dag kwam er een einde aan mijn zorgeloze leven", vertelde het meisje maandag op de zitting. Zij werd na de botsing zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. ,,Ik ben twee keer geopereerd aan mijn been. Ik wilde schipper worden, maar dat gaat niet meer. Paardrijden kan ook niet. Ik hoop dat u kunt leven met uw domme actie", richtte het meisje zich in de rechtbank tot de politieman. Ook de jongen kampt nog altijd met de nasleep van het ongeluk. Hij heeft rugklachten en krijgt fysiotherapie.

‘Niet echt schuldig’

De motoragent zei zijn verantwoording te willen nemen voor het ongeval, maar vindt dat hij ‘niet echt schuldig’ is: ,,Ik zou geen onnodige risico's nemen. Ik zit al 40 jaar bij de politie, waarvan 18 jaar veilig als motoragent. Er is nooit iets fout gegaan. Van de man die het goed wil doen, ben je opeens de man geworden die als een gek over het fietspad rijdt en bijna twee kinderen heeft dood gereden, als je de sociale media mag geloven.”

Quote Van de man die het goed wil doen, ben je opeens de man geworden die als een gek over het fietspad rijdt en bijna twee kinderen heeft dood gereden, als je de sociale media mag geloven. Verdachte motoragent

De agent zegt zich niets te herinneren van de botsing met de pubers. Hij raakte eerst het meisje. De jongen, die achter haar reed, werd geschept door de schuivende motor op het fietspad. Of hij aan de rechterkant van het fietspad reed? ,,Ik weet het niet meer", aldus de politieman bij de rechter. Wel kon hij zich herinneren dat hij het meisje ‘au au au’ had horen roepen. ,,Ik wilde helpen. Maar ik kon niet opstaan.”

Zowel mentaal als fysiek heeft het ongeval ook op de motoragent veel impact, vertelde hij tijdens de zitting. Hij noemde het ‘bijzonder vervelend’ dat de kinderen gewond zijn geraakt. ,,Ik ben zelf ook gewond geraakt, ik ben nu negen maanden aan het revalideren. Waarom overkomt ons dit? Ons leven staat op zijn kop.”

(tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm De botsing op het fietspad langs de N811 tussen Babberich en Herwen, vorig jaar november. © theo kock persfotografie

Landbouwvoertuig

De agent vertelde dat hij die novemberochtend een tractor in het vizier had, die met te felle verlichting en een uit stekende ploegschaar richting Herwen reed. Hij wilde het landbouwvoertuig staande houden, omdat sprake zou zijn van een gevaarlijke situatie. Achter de tractor reed een rij auto's. Omdat hij de tractor niet via de weg kon inhalen, besloot hij over het fietspad te rijden. ,,Dat was naar mijn idee het meest veilig. Als politieman moet je in een split second zo'n afweging maken.”

Het OM vindt dat de motoragent een verkeerde afweging heeft gemaakt en eist een werkstraf van 60 uur plus een half jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De advocaat van de politieman vindt dat hij al genoeg is gestraft, ook door de impact van het gebeuren op zijn privéleven. Hij vraagt ontslag van alle rechtsvervolging. Uitspraak over twee weken.