Waddenzee vol onbegrip tussen voor- en tegenstanders Zwarte Piet

Demonstratie in DokkumBij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum, twee weken geleden, werden de tegenstanders van Zwarte Piet door boze Friezen tegengehouden op de A7. Vandaag waren ze wel welkom in de stad. Nou ja, welkom…

Ze maken een vlog over hun bezoek aan Dokkum, de vier donkere jongens die op eigen gelegenheid naar de Friese stad zijn gereden. Ze zijn hier om te protesteren tegen Zwarte Piet, met hun geestverwanten die per bus vanuit Duivendrecht naar Friesland zijn gereden en elk moment kunnen aankomen. Eigenlijk hadden ze hier twee weken geleden willen staan, maar toen werd hun reis naar Dokkum op de A7 geblokkeerd door een groep ziedende Friezen.

Nu zijn ze wel welkom: de bussen hebben een immense politiebegeleiding gekregen en in Dokkum lijkt het er op dat de G20-top in de stad van Bonifatius wordt gehouden. Overal is politie: in auto’s, te paard, op het water, in burger. Elke automobilist, fietser en wandelaar die via de Woudpoortbrug het centrum in wil dient zich te legitimeren.

Reis naar Dokkum

Terwijl ze op hun medestanders wachten beginnen de jongens met hun vlog. Het gaat over hun aanvankelijke reis naar Dokkum, de blokkade op de snelweg, de burgemeester die zei dat ze niet meer welkom waren. Een flinke groep Friezen luistert toe. Afkeurende blikken. Toewensingen uit schuimbekkende monden:

‘En terecht dat jullie tegen zijn gehouden.’

‘Ga ergens anders provoceren, lamstraal.’

‘Ga toch terug naar Amsterdam, joh.’

‘Kankerhond.’

Dan stapt een Dokkumer woonbooteigenaar naar voren, Machiel Idema, die op zijn beurt de donkere vloggers filmt. ,,Vindt u dat leuk?'', vraagt één van hen hem. ,,Ja,’’ reageert Idema. ,,Nog leuker dan de dierentuin.’’

Heel even dreigen een vlam en een pan te dicht bij elkaar te komen, maar er zijn gewoonweg te veel politieagenten in Dokkum om het uit de hand te laten lopen. ,,Hij noemt mij een aap’’, zegt de aangesproken vlogger, die zijn naam naderhand niet bekend wil maken. Idema: ,,Nee, dan heb je niet goed geluisterd. Ik vind dit gewoon leuker dan een dierentuin, dat is alles.’’

Volledig scherm Machiel Idema bij het spandoek (‘Zwarte mensen, leef en lach en wees tevreden’) © AD

Sekte

Een half uurtje later, als demonstratie tegen Zwarte Piet in volle gang is op een parkeerterrein achter een Dokkums winkelcentrum, kijkt Idema toe. Knikkend naar de demonstranten: ,,Het is een sekte, ze zijn gehersenspoeld. Ik zag het toen ze over de brug kwamen: dit zijn mensen met anderhalve hersencel. Heel erg.’’

Quote Wij Friezen hebben ook het volste recht om het hen zo lastig mogelijk te maken Machiel Idema Voor hem hangt een spandoek met een Friese tekst: ‘Swarte minsken libje & leitsje en wêz tevreden’, ofwel: ‘Zwarte mensen, leef en lach en wees tevreden’. Het doek is ‘gesigneerd’ door de A7-blokkeerders van 18 november’. Nee, grinnikt Idema, hij heeft er niets mee te maken. Maar hij staat er wel achter. ,,Die actie op de A7 vond ik ook grandioos. Zeker, ik vind dat deze lui met hun anderhalve hersencel recht hebben om te demonstreren, maar wij Friezen hebben ook het volste recht om het hen zo lastig mogelijk te maken. En dat hebben we met succes gedaan. Voor vandaag was op Facebook opgeroepen om juist niet met tegenacties te komen, ook prima. Maar ik had wat graag de snelweg opnieuw dichtgegooid. Weet je wat het is, wij houden er niet zo van dat mensen uit het westen ons komen vertellen hoe we wel of niet moeten leven. Echt: sodemieter op!’’

Randstad

Quote Wij laten niemand hun wil opleggen, en zeker de mensen uit de Randstad niet Albert Huizeling ,,Die lui schoppen we het liefst zo snel mogelijk weer de Afsluitdijk over,’’ bevestigt Amelander Albert Huizeling op het demonstratieterrein. ,,Wij laten niemand hun wil opleggen. En zeker de mensen uit de Randstad niet.’’



Er gaapt een Waddenzee aan onbegrip tussen de grotendeels Randstedelijke demonstranten in de wat desolate Strobossersteeg en de Friezen die, soms met open mond, kijken en luisteren naar de manifestatie. Naar de Engelse kreten, naar de rapmuziek, naar de vergelijkingen met de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Het blijft bij uitschelden over en weer. Of elkaar heel sarcastisch begroeten. Of, en dat vooral, elkaar langdurig filmen.

Volledig scherm Albert Huizeling op het demonstratieterrein. © AD

Liever had Dokkum de demonstranten helemaal niet gezien. En dat is geheel insgelijks, grinnikt Mitchell Esajas, voorman van beweging tegen Zwarte Piet. ,,Veel liever was ik hier helemaal niet gekomen. Het is koud, het is ver, het is niet leuk. Maar we moeten opkomen voor onze burgerrechten, daarom zijn we hier.’’