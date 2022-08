Wapenarsenaal van opgepakte crimineel Sjaak B. (51) bevat volop oorlogstuig

Deze wapens en explosieven vond de politie op 30 mei in een loods in Rijsenhout. Op de aanklacht van Sjaak B. staat ook de handel van oktober 2019 tot maart 2021: 6 sluipschuttersgeweren met demper, een automatisch handvuurwapen en munitie.

Bewijs in berichten

Justitie ziet belangrijk bewijs voor de handel in die wapens in versleuteld berichtenverkeer via de in 2021 door de opsporingsdiensten gehackte computerservers van berichtenversleutelaar Sky ECC. Mede op grond van dat berichtenverkeer denkt het Openbaar Ministerie te kunnen aantonen dat Sjaak B., Hasan I. (35) en Brahim O. (31) wapenhandel voorbereidden.

In de loods in Rijsenhout vond de politie behalve de vuurwapens ook 1,1 kilo semtex, 622 gram PETN en de lading van een ‘anti-personeelsmijn’ van 188 gram TNT. Die hoeveelheden springstof baren de opsporingsdiensten grote zorgen. Van semtex wordt door deskundigen bijvoorbeeld gesteld dat 250 gram genoeg is om een vliegtuig neer te halen.

Sjaak B. wordt ook beschuldigd van het gezamenlijk witwassen van 66.733 euro. De drie verdachten staan donderdag 25 augustus op een inleidende zitting voor de rechter.

Bekend sinds eind jaren tachtig

Sjaak B. is al vanaf eind jaren tachtig een bekende naam in de Amsterdamse onderwereld en binnen de hoofdstedelijke recherche, ook als het gaat om wapenhandel.

Hij groeide op in Badhoevedorp. Als twintiger kreeg hij acht jaar cel omdat hij in doorgesnoven toestand in een lokaal café een klant had doodgeschoten en een ander had verwond.

In een kist, gevonden in 2003 in de Vinkeveense villa die actrice Katja Schuurman per ongeluk aan criminelen had verhuurd, lag – naast wat vuurwapens, handgranaten en een mes – een bivakmuts waarop B.’s dna zat, al was het vermengd met andermans celmateriaal. In zijn huis lagen ‘prijslijstjes’ die sterk leken op de lijstjes die bij andere criminelen waren gevonden. Enkele jaren later, in 2007, werd Sjaak B. gepakt met een pistool zonder loop. Hij zei dat hij werd bedreigd.

Heinekenontvoerder

In het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage legde het gerechtshof hem 5,5 jaar cel op voor wapenhandel. Dat hij wapens had geleverd voor de liquidaties van vastgoedman en hasjhandelaar Kees Houtman (2 november 2005) en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (20 april 2006) achtte het hof niet bewezen.

In januari 2015 schoot een man Sjaak B. van dichtbij door zijn hoofd en keel in een fastfoodrestaurant in Panama Stad. Hij overleefde die aanslag met veel geluk. In maart 2018 werd hij aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van Heinekenontvoerder Cor van Hout, maar de rechtbank liet hem al snel vrij bij gebrek aan bewijs.

Sjaak B. beroept zich voornamelijk op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat Marnix van der Werf wil nog niet op de verdenkingen reageren.

Import 648 kilo cocaïne Justitie beschuldigt Sjaak B.’s medeverdachte Brahim O. behalve van wapenhandel ook van betrokkenheid bij de ‘cocaïnewasserij’ die is aangetroffen in een loods, naast die waar de wapens lagen. Ook hier komt het bewijs voornamelijk uit ontsleuteld berichtenverkeer via Sky ECC. Samen met anderen zou O. in maart 2020 een partij van 648 kilo cocaïne Nederland hebben ingevoerd. In de berichten wordt besproken waar de cocaïne uit de ingevoerde container moest worden gehaald en overgedragen aan de kopende partij. In Diemen zou Brahim O. op de dag van de arrestaties 17.060 euro hebben, die hij volgens justitie heeft witgewassen. Hasan I. wordt ook vervolgd voor een poging een Glockpistool en 3 magazijnen te kopen voor 3.250 euro, in februari 2021.