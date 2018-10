Volgens B.'s advocaat Brian de Pree heeft de bestuurder in de media talloze malen onwaarheden over zijn cliënt verteld, maar was het NPO-programma Buitenhof op zondag 9 september 'de druppel die de emmer deed overlopen'.

In die uitzending noemde Boelhouwer de naam van B. niet, maar doelde hij volgens De Pree overduidelijk op zijn cliënt toen hij vertelde dat ,,één keer iemand op weg naar mij was met een kalasjnikov en handgranaten''. Ook zei de burgemeester dat ,,bij nadere opsporing bleek dat hij ook nog 66 kalasjnikovs in zijn schuur had, plus de restanten van een doormidden gezaagd lijk wat hij in het kanaal had gegooid.''

De Pree stelt in een brief aan de hoofdofficier van justitie in Zeeland West-Brabant dat beide uitlatingen in strijd zijn met de waarheid: ,,Er zijn niet zoveel kalasjnikovs aangetroffen in de schuur en ook geen restanten van een lijk. Sterker nog, er is geen druppel bloed van deze persoon bij hem aangetroffen.''

Ook is Jan B. volgens de raadsman 'nooit onderweg geweest met een kalasjnikov en handgranaten', al klopt het naar zijn zeggen wel dat de Hultenaar daar een opmerking over heeft gemaakt. ,,Ik praat bedreigingen niet goed, maar de burgemeester maakt het elke keer erger en erger. Hij moet zijn mond houden, of het juiste zeggen.''

Jan B. werd vorig jaar tot één maand cel voorwaardelijk veroordeeld voor bedreiging van burgemeester Boelhouwer, na een eis van 3 maanden. Eerder kreeg de Hultenaar 2,5 jaar cel voor het in stukken hakken en dumpen van een lijk in het Markkanaal en 5 jaar en 7 maanden voor wapenhandel. Volgens het OM was hij een leverancier van de Amsterdamse onderwereld.

Jan B. heeft herhaaldelijk verkondigd dat hij het niet terecht vindt dat Boelhouwer zijn zaken in de media als voorbeeld stelt als het gaat om bedreigingen van burgemeesters die strijden tegen de ondermijnende criminaliteit.

