Warm en droog: muggen en wespen zijn niet weg te slaan

Interview Joys (17) werd blind door haar contactlen­zen: 'Alles went snel'

18:53 Stel je voor: als doodnormale vijftienjarige verlies je ineens je zicht door een parasiet in je ogen. Dit overkwam de Delfgauwse Joys van den Ende (17). Nu schrijft ze er een weblog over: blindpaardenmeisje. 'Ik merk dat er veel onwetendheid is over hoe blinden dingen doen, dus daar schrijf ik ook graag over.'