Warmste 2 januari was in 1988, maar grote kans dat nieuw record uit 2022 komt

In het Zeeuwse Westdorpe werd het in de nacht al 14,5 graden. Het oude record stond op 13,6 graden en werd gemeten in 1988 te Gilze-Rijen. Ook in De Bilt (voor een landelijke meting) is nog kans op een warmterecord. De warmste 2 januari ooit gemeten in De Bilt tot nu toe vond plaats in 1988 met 13,4 graden. Of dit record gebroken zal worden is nog even afwachten, aldus Weerplaza.

De afgelopen dagen sneuvelde het ene na het andere record. Er was al sprake van de warmste 30 december, warmste oudjaarsdag en de warmste nieuwjaarsdag. Bovendien werden voor het eerst in de geschiedenis in deze tijd van het jaar temperaturen van 15 graden en meer genoteerd.

Zachte lucht

De extreem hoge temperaturen werden veroorzaakt door aanvoer van zeer zachte lucht vanaf de Canarische Eilanden en zouden zonder opwarming van het klimaat zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest.

Morgen is het nog zacht met temperaturen in de dubbele cijfers en zitten we nog dicht in de buurt van warmterecords. Vanaf dinsdag stroomt met een westen- tot noordwestenwind aanmerkelijk frissere lucht ons land in. De dagen erna komen we uit op normale maxima van een graad of 6 en in de nachten kan het regionaal licht vriezen.