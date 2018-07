Warmste nacht ooit gemeten

Zwangere Eva slikte Sildenafil: 'Gevaarlijk medicijn? Het was een reddings­boei!'

9:45 Eva heeft ‘maar’ twaalf dagen het middel Sildenafil geslikt. Het medicijn dat in een nieuw onderzoek leidde tot het overlijden van pasgeboren baby’s. De vrouw deed toen ze zwanger was mee aan het onderzoek in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Haar meisje Lotta maakt het nu ruim anderhalf jaar na haar geboorte goed.