Was het een Buk-raket? Rechtbank gaat in op het MH17-onderzoek

Is vlucht MH17 neergeschoten met een Buk-raket? En zo ja, vanaf waar is die afgevuurd? Die vragen staan centraal op dag twee van de inhoudelijke behandeling van het monsterproces.

Foto's van het gereconstrueerde vliegtuigwrak moeten duidelijk maken waar ontplofte metaaldeeltjes vlucht MH17 op tien kilometer hoogte raakten. Waar MH17, met 298 inzittenden aan boord met 915 kilometer per uur over Oost-Oekraïne vlogen, kwam een raket met 2800 kilometer per uur ze tegemoet. Binnen 17 meter van het vliegtuig ontplofte de warhead, een ring van rondvliegende metalen deeltjes uitspuwend die het vliegtuig openreten.

Zo luidt althans de visie van het Openbaar Ministerie in het strafdossier, dat de rechtbank nu behandelt. Uit de onderzoeksbevindingen moet blijken dat de ontploffing het vliegtuig van links heeft geraakt. Het vliegtuigwrak vertoont daar inslaande gaten, waar er aan de rechterzijde uitgaande gaten te zien zijn. Ook schampschade en ‘beroeting’ op de aluminium platen van het vliegtuig ondersteunen die theorie. Verschillende experts concluderen dat het schadebeeld op het vliegtuig overeenkomstig is met dat van een Buk-raket.

Metalen deeltjes in lichamen

De inhoudelijke behandeling van het MH17-proces is voor de nabestaanden niet makkelijk, waarschuwt de rechtbank. Bijvoorbeeld als het gaat om de metalen deeltjes die in lichamen zijn aangetroffen. Bijvoorbeeld delen van vlindervormige metalen deeltjes, die kenmerkend zijn voor de Buk 9M31M1-raket. Een technisch mankement van de Boeing 777 wordt uitgesloten. Het vliegtuig vertrok op 17 juli 2014 zonder problemen van Schiphol.

Deze week gaat de rechtbank in op het onderzoeksdossier, dat 65.000 pagina’s dik is en honderden uren aan geluids- en videomateriaal bevat. Centrale vragen zijn: Is vlucht MH17 neergehaald door een Buk-raket? Vanwaar is die raket dan afgevuurd? En wat was de betrokkenheid van de vier verdachten, Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko. Normaal gesproken bespreekt de rechtbank het dossier met de verdachten, maar die verblijven in Rusland en komen niet naar het proces.

Onplezierige dingen

,,We zullen daarom de belangrijkste bevindingen uit het dossier voordragen”, aldus de rechtbank gisteren. ,,Er zullen onplezierige dingen worden besproken. Ook zaken waar de meningen flink over verdeeld zijn. We moeten ze echter wel bespreken. Als het iemand te veel wordt, kan die persoon de zaal verlaten.” Bij de behandeling is ook een vaste groep nabestaanden aanwezig.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 193 Nederlanders. Volgens het OM gebeurde dat door een Buk-raket van de 53ste brigade van het Russische leger. Die raketinstallatie zou de grens over zijn gereden om pro-Russische rebellen in het gebied te ondersteunen.

Het OM heeft vier verdachten aangewezen: drie Russen en een Oekraïner. De vier maakten in die periode onderdeel uit van de chain of command bij de rebellen en zouden daarom een rol hebben gespeeld bij het transport van de raket. Ze zijn aangeklaagd voor moord op 298 mensen. Wie daadwerkelijk op de knop van de lanceerinstallatie heeft gedrukt en wie het bevel tot vuren gaf, is nog onbekend.

Bekijk hieronder onze video's over vlucht MH17.