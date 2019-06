Wat als Rembrandt schoolfotograaf was? Op basisschool in Gelderland weten ze het wel

Alle kinderen naar het Rijksmuseum

Steeds meer klassen bezoeken het Rijksmuseum in Amsterdam. Werd het museum door scholen in grote delen van het land als onbereikbaar gezien, sinds de coalitie in de Tweede Kamer opriep dat ieder kind een keer in het Rijks geweest moet zijn, slaagt het museum er steeds beter in scholen van ver buiten Amsterdam te bereiken. Scholieren en hun begeleiders mogen gratis het museum in, het busvervoer wordt door subsidie van de BankGiroLoterij gratis aangeboden. Alleen voor het specifieke begeleidingsprogramma in het museum betaalt een school. Dat beleid werpt vruchten af. Waar drie jaar geleden 160.000 scholieren op bezoek kwamen, was dat vorig jaar 175.000 en dit schooljaar 200.000. Van die 200.000 zijn er 60.000 afkomstig uit het basisonderwijs. In de jaren daarvoor waren dat er respectievelijk 45.000 en 50.000. Scholen mogen favoriete data aangeven, maar garantie voor een schoolreisje op de gewenste dag is er niet: soms is er gewoon geen plek meer voor nóg een klas.