Wat dacht Snel toen hij de zwartgelakte dossiers liet opsturen?

Rob Jacobs, Yves Gijrath en Jessica Villerius in De Ochtend Show to go

11 december Voormalig trainer en speler van Feyenoord Rob Jacobs, Eigenaar van luxurybeurs Masters of LXRY Yves Gijrath en woordvoerder van psychische gezondheidsplatform MIND Saskia Oskam zijn morgen te zien in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Annemarie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.