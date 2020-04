Wat doe je als je een collega bent tegengekomen op een seksfeest?

Vraag: Sinds mijn scheiding twee jaar geleden houd ik (man, 49) er een wild seksleven op na: clubs, sauna’s, erotische feesten. Ik wist nauwelijks dat ze bestonden. Kort geleden ontmoette ik bij zo’n gelegenheid een collega. We deden of we elkaar niet zagen. Maar we weten allebei beter. Ik zie haar dagelijks op vergaderingen en bij de koffieautomaat. Ik weet dan niet hoe me te gedragen.