Wat is perspectief voor Oekraïners in Nederland? ‘Hoe langer oorlog duurt, hoe kleiner kans op terugkeer’

VIDEOIedere dag melden zich nieuwe Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Ze stappen uit de trein op Amsterdam CS, worden opgehaald door familie of stappen bij de Poolse grens op goed geluk in een busje met vrijwilligers. Maar hoeveel zijn er nu eigenlijk in Nederland? Hebben we genoeg bedden? En blijven ze?