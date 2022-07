Wat is stikstof, waarom zijn de boeren boos en wat moet er nu eigenlijk veranderen?

5 vragenDe afgelopen week werd er flink geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vooral boeren zijn boos, zij menen dat de plannen hun bedrijven om zeep helpen. Maar wat houdt de stikstofcrisis nu precies in? Wat is er aan de hand, waarom is men boos en wat moet er gebeuren?

Wat is stikstof?

De term stikstofcrisis is eigenlijk een beetje misleidend, want stikstof is gewoon het hoofdbestanddeel van de lucht die we inademen. Vandaar de naam: als er te weinig zuurstof in de lucht zit, en dus te veel stikstof, dan stik je.

Stikstofverbindingen komen van nature voor, maar slechts in kleine hoeveelheden. Ze zijn onmisbaar voor het leven: ze zorgen dat planten groeien en zijn een bouwstof voor ons lichaam. De hoeveelheid reactief stikstof op aarde is afgelopen eeuw echter verdubbeld. Dat komt doordat mensen zelf stikstof zijn gaan ‘produceren’. Door stikstof onder hoge druk met waterstof te verbinden, krijg je namelijk ammoniak. Ammoniak is de basis van kunstmest. Daarnaast wordt het gebruikt bij de productie van veel andere stoffen, zoals explosieven en plastics.

Lees ook: Zo ziet Nederland er in 2122 uit als we niets doen aan onze stikstofuitstoot

Waarom is stikstof een probleem?

Omdat stikstof van nature schaars is, gaan planten en dieren er uiterst efficiënt mee om. Stikstof valt nu door alle menselijke uitstootbronnen als een soort gratis kunstmest uit de lucht, maar planten pakken nog steeds wat ze pakken kunnen. De planten die het hardste groeien, zoals brandnetels, grassen en braamstruiken, overwoekeren traaggroeiers. In heidegebieden delven bloeiende kruiden zo het onderspit. Insecten die daarvan leven, zoals rupsen, gaan daardoor dood; dat is een van de redenen dat er tegenwoordig zoveel minder vlinders zijn dan vroeger. En doordat er minder insecten zijn, hebben ook vogels minder te eten.

Daar komt bij dat stikstof de bodem verzuurt, waardoor belangrijke stoffen als calcium uit de bodem wegspoelen. Een groot probleem voor bijvoorbeeld slakken, die calcium nodig hebben om hun huisjes te maken. Maar ook voor vogels: die hebben kalk nodig voor hun eierschalen en botten.

Nederland kent nu verschillende soorten landschappen, maar als we niets doen aan de stikstofuitstoot kan dat over 100 jaar anders zijn. Keer onderstaande afbeelding om via de knop om het vooruitzicht te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat is het kabinet van plan?

In 2030 moet driekwart van alle natuurgebieden (Natura 2000) geen last meer hebben van stikstof. Daarvoor moeten we dan de helft minder stikstof uitstoten dan nu. Dat betekent niet dat overal even hard wordt ingegrepen. Het kabinet heeft laten berekenen hoeveel er waar nodig is. Maar hóé de stikstofuitstoot wordt teruggebracht, laat het kabinet aan de provincies. Zij moeten plannen maken om maatwerk te leveren. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op een stikstoffonds van 25 miljard euro.

Waarom zijn de boeren boos?

Veel boeren zijn bang dat er voor hen geen enkele plaats meer is in Nederland. Grote steen des aanstoots is de beruchte stikstofkaart die het kabinet heeft onthuld, waarop in kleurtjes is te zien op welke plaats de stikstof in de bodem met hoeveel procent moet worden teruggebracht. Op sommige plekken lopen de percentages op tot meer dan 90 procent.

Boeren zien daarin de bevestiging dat het kabinet hen het boeren onmogelijk wil maken en uit is op hun grond om woningen op te kunnen bouwen. Wat ook steekt: andere stikstofuitstoters, zoals het vervoer en de industrie, hebben van het kabinet nog geen opdracht gekregen. Die komt pas over een half jaar. En daarnaast missen boeren elk perspectief op hoe ze in de toekomst nog een boterham kunnen verdienen.

Quote Het kabinet zegt gedwongen opkoop te willen vermijden. Boerderij­en kunnen ook ‘schoner’ worden of worden verplaatst

Onderliggend heerst het gevoel dat de regering geen waardering heeft voor de agrarische sector en de inspanningen die al zijn gedaan. Boeren hebben fors geïnvesteerd in schonere stallen, maar steeds blijkt het niet genoeg. Daarnaast zit er een heel groot gat tussen wat boeren verdienen en voor hoeveel een pak melk of doos eieren in de supermarkt wordt verkocht.

Is de vrees van de boeren terecht?

Volgens minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal zullen de maatregelen ‘ingrijpend’ zijn. Het leeuwendeel van de oplossing zoekt het kabinet bij de boeren. Mest is namelijk een grote bron van stikstof. Van der Wal benadrukt dat de percentages slechts een uitgangspunt zijn en dat er op provinciaal niveau ruimte is voor maatwerk. Maar, zo erkent ze ook: ,,Dat we tot een reductie van de veestapel komen, is evident.’’

Het kabinet zegt gedwongen opkoop te willen vermijden. Boerderijen kunnen ook ‘schoner’ worden of worden verplaatst. Daarnaast hoopt het boeren te enthousiasmeren voor een vrijwillige uitkoopregeling. De vraag is of dat wel genoeg is.

Bekijk hieronder onze video’s over het stikstofprobleem: