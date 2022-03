Wat je wilt weten als je begint met vogelen

UPDATE/VIDEO Bezorger overlijdt na ruzie om pakket met internetmo­dem: 'Voor zoiets onbelang­rijks, niet voor te stellen’

Het overlijden van ‘hun’ pakketbezorger (42 jaar) is op de Steurweg in het Rotterdamse Hoogvliet hard aangekomen. Bewoners staken als eerbetoon voor de vader van twee jonge kinderen kaarsjes aan op de plek waar hij verleden week na ruzie om een pakje in elkaar werd geslagen. Een pakje met een internetmodem, zo vertellen zij. ,,Ik heb er geen woorden voor. Dit is zo verschrikkelijk.’’

2 maart