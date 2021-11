Wat Segers overkwam, hebben we zelf allemaal ook weleens meegemaakt

Al vijftien mensen in Schijndel ernstig ziek door legionella

Het aantal besmettingen als gevolg van de legionella-uitbraak in Schijndel is opgelopen van ‘minstens tien’ naar vijftien gevallen. GGD-arts Ariëne Rietveld sprak donderdag al de vrees uit dat de bacterie, die één inwoner het leven heeft gekost, nog meer slachtoffers gaat maken in het dorp, zolang de bron niet is gevonden. En die is dus nog niet gevonden. ,,Soms wordt die ook niet gevonden.”

18:08