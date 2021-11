Wat vinden we eigenlijk van nieuwe maatregelen? ‘Je voelt je gewoon machteloos’

112 soms niet bereikbaar via 4G-net of wifi terwijl andere netten worden vervangen

Alarmnummer 112 is nog niet in alle gevallen te bellen via de technieken 4G en bellen via wifi. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft telecombedrijven hierop aangesproken, en verlangt dat ze dit alsnog voor het eind van het jaar op orde brengen.

10 november