Wat zijn dat voor betonblokken in de weilanden? Hendrik (72) fotografeerde ze alle 580

CORONAVIRUS LIVE | 212 patiënten op ic, derde coronaprik voor Belgen met verzwakte immuniteit

15:03 Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag 212 coronapatiënten, 14 meer dan gisteren. Dat is de grootste toename in drie weken, geven cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) aan. In België mogen mensen met een verzwakte immuniteit een derde coronaprik halen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.