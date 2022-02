Waterbedrijven gedaagd vanwege afsluiten drinkwater bij gezinnen met kinderen: ‘Schrijnende situaties’

Waterbedrijven Dunea en PWN komen vandaag voor de rechter omdat zij gezinnen met kinderen van drinkwater afsluiten wanneer de waterrekening niet betaald is. Ook de Nederlandse staat is gedaagd omdat de rechten van de kinderen niet worden beschermd.

Volgens Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is afsluiten van het water in strijd met internationale kinderrechten en mensenrechten.

Jaarlijks worden volgens de twee partijen die de waterbedrijven voor de rechter slepen 500 tot 750 gezinnen met kinderen afgesloten wegens wanbetaling. Het exacte aantal is niet bekend omdat niet wordt geregistreerd of er kinderen bij een gezin wonen. Volgens de twee organisaties is zeker dat Dunea en PWN gezinnen met kinderen hebben afgesloten omdat de rekening niet werd betaald.

Kinderen zijn hiervan de dupe terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor de ontstane schuld, stellen Defence for Children en het NJCM. Ieder kind heeft volgens hen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag een zelfstandig recht op water. Dit betekent dat overheden ervoor moeten zorgen dat ieder kind toegang tot drinkwater heeft, ook als hun ouders de rekening niet kunnen betalen. Daarom is ook de Nederlandse staat gedaagd. Vandaag is de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Water uit de sloot

,,We komen heel schrijnende situaties tegen’’, zegt Mariëlle Bahlmann, juridisch adviseur Jeugdrecht bij Defence for Children. ,,Laatst waren we bij een gezin met een baby van zeven maanden. De vader liep elke dag met jerrycans een paar kilometer naar een tankstation waar hij gratis water kon halen. Voor het toilet haalden ze met emmers water uit de sloot. Dit komt voor in Nederland. Het zijn kwetsbare gezinnen. Vaak is er maar één ouder en zijn er heel veel schulden. Als je zelfs de waterrekening niet kunt betalen, dan is het heel erg. Het is geen onwil van de mensen, maar onmacht.’’

Wie de waterrekening niet betaalt wordt niet zomaar afgesloten. Dat gebeurt pas na aanmaningen en een gesprek. Als dat niet tot een oplossing leidt, dan gaat de kraan dicht. Voor de vier dagen daarna krijgen mensen 12 liter water per persoon in waterzakken of jerrycans. Binnen die vier dagen kunnen dan de schuldhulpverlening en de gemeente ingeschakeld worden om de afsluiting ongedaan te maken. Die regeling is absoluut onvoldoende, vinden Defence for Children en het NJCM. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft elk mens 50 tot 100 liter water per dag nodig om te voorzien in de basisbehoeften.

Onmisbaar

Bahlmann: ,,Water is onmisbaar voor het leven en de gezondheid van een kind. Wij vragen de rechter daarom vandaag het afsluiten van kinderen van water als gevolg van wanbetaling te stoppen. De overheid moet maatregelen nemen. Er zijn ook andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat ouders de rekening betalen, zonder daarbij de rechten van kinderen te schenden.”

Volgens de twee organisaties moeten betaling van de waterrekening en de levering gesplitst worden. Het water moet blijven stromen als er kinderen in het gezin zijn, terwijl de vordering op de ouders blijft bestaan.

