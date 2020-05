Waterbeheerders snakken naar regen in juni: ‘Droogste meimaand uit geschiedenis’

Voor de laatste dagen van mei voorzien de weerbureaus geen grote buien meer, maar er is een bescheiden kans dat er tegen 5 juni regen komt. ,,We maken de droogste meimaand uit de geschiedenis mee’’, aldus waterschap Brabantse Delta.



Wetenschappers, waterschappen en drinkwaterbedrijven pleiten voor fundamentele hervormingen van het watersysteem in Nederland. ,,We moeten zuiniger zijn met water, het beschikbare water beter verdelen en onze systemen klimaatbestendig maken. Want de maatregelen die we nu steeds eerder nemen tegen de droogte, zijn niet voldoende om in de toekomst altijd en overal zoetwater te kunnen garanderen’’, waarschuwt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Zoetwater is belangrijk voor het drinkwater en de teelten.



Waterschappen zijn op veel plekken in Nederland al bezig met het ‘robuuster’ maken van het watersysteem. Zo laat waterschap Vechtstromen in het Twentse Vasse water trapsgewijs naar beneden stromen. In de watergangen zijn zandzakken gelegd om de afvoer te reguleren. ,,We zien al wat resultaten. Er staat nog bijna overal water in de sloot en het water komt nog bijna overal over de stuwen heen’’, aldus het schap. Als slootwater niet meer over de stuwen stroomt, mag er niet meer gesproeid worden.