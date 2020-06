Wateroverlast door forse regen- en onweersbuien, straten lopen onder in Rijssen

Code geelOp verschillende plekken in het land zorgen stevige regenbuien voor overlast. Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien ‘met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast’.

In Weert in Limburg zorgden de regenbuien voor ondergelopen straten. Daar kwam in korte tijd veel hemelwater naar beneden. De brandweer is bezig met het in kaart brengen van de overlast. Weerplaza meldt verder dat een bui boven Amsterdam en de Utrechtse Heuvelrug voor wateroverlast zorgt.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor de regenbuien en laat weten dat als er een plas op de weg blijft liggen de rijstrook wordt afgesloten.

Rijssen

Ook in Twente zijn er straten ondergelopen door het slechte weer. In Rijssen zijn veel straten in en rondom het centrum zijn volledig gevuld met water. De brandweer is druk bezig de overlast te beperken.

In Rijssen zijn veel straten in en rondom het centrum zijn volledig gevuld met water.

Rest van de week

Ook morgen trekken regenfronten over het noorden van het land en zorgen daar voor een bewolkte dag. Elders breekt de zon vaker door. Opnieuw kan er weer een enkele onweersbui ontstaan.

Na morgen blijft het weerbeeld in grote lijnen hetzelfde, meldt meteoroloog Alfred Snoek. Het is aan de warme kant en als de zon even goed doorbreekt, kan het gemakkelijk opwarmen tot een graad of 25. ,,Stabiel is het niet, dagelijks vormen zich buien. Soms gaat het op een lokaal exemplaar, op andere momenten clusteren de buien zich tot een groot buiengebied en duurt het even voor het weer droog wordt", aldus Snoek.