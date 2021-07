Wateroverlast Limburg: hospice en verpleeghuis in Valkenburg geëvacueerd

liveblogZuid-Limburg kampt met zware wateroverlast door hevige regenval. Het KNMI heeft code rood afgekondigd. Onder meer in Hoensbroek, een dorp in de gemeente Heerlen, is acuut overstromingsgevaar vanwege een overvolle waterbuffer die dreigt te overstromen. Defensie gaat met tientallen militairen helpen. De meeste actuele updates vind je in de liveblog onderaan deze tekst.

Inwoners van Hoensbroek wordt gevraagd een veilig plekje in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten. Als de buffer doorbreekt, dan ontstaat een golf waarbij water met veel kracht naar buiten komt. Om dat te voorkomen zet het waterschap schuiven open, zodat binnen de buffer meer ruimte komt voor het water. Daardoor kunnen omwonenden echter wel wateroverlast ervaren.

Ook de A79 die Heerlen en Maastricht verbindt, is tussen Hulsberg en Heerlen opnieuw dicht door hevige regenval. ,,We hebben nog geen indicatie hoe lang dit aanhoudt”, aldus Rijkswaterstaat. Ook de A76 bij Simpelveld is dicht vanwege water op de weg.

Hulpdiensten

Om te helpen bij de wateroverlast zijn op verzoek van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid 68 militairen ingezet. Intussen is de meldkamer overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen, zei een woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten doen een dringend beroep op mensen om alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen. ,,Aan ondergelopen kelders kunnen mensen best zelf wat doen’’, aldus een woordvoerder van de brandweer.

In Landgraaf, dat nabij Heerlen ligt, roept de gemeente inwoners op hun spullen in veiligheid te brengen voor het te laat is. Het is voor de hulpdiensten onmogelijk om overal tegelijk hulp te bieden, aldus de gemeente. Daarvoor vindt de overlast op te grote schaal plaats. ,,Ook zijn de gronden inmiddels zo verzadigd dat het wegpompen van water nauwelijks een oplossing meer is”, aldus de gemeente.

Noodweer houdt aan tot en met morgen

Ook gisteren was er sprake van extreme regenval in Limburg. Zo was de A79 was volledig onder water gelopen, waardoor het asfalt niet meer was te zien. De snelweg werd toen eveneens afgesloten en elders in de provincie was er sprake van grote hoeveelheden wateroverlast. Dat leverde bizarre beelden op.

Vandaag en morgen wordt nog noodweer verwacht door wolkbreuken, met name in het zuiden van Limburg. Het zwaartepunt ligt daarbij in de avond en nacht, zegt Weerplaza.

Volgens het Waterschap Limburg valt er naar verwachting tussen de 55 en 115 millimeter water. Het KNMI zegt dat er plaatselijk zelfs rekening gehouden moet worden met meer dan 150 millimeter, terwijl het gemiddelde voor de hele maand juli op 75 millimeter ligt. Morgenmiddag zijn de scherpe randjes van de buien af, maar vanwege de verzadigde grond kan ook die regen nog voor overlast zorgen.

Verhoogd water

Een verhoogde waterstand in de zomer komt volgens het waterschap gemiddeld eens in de tien jaar voor. Dat geldt ook voor de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel, waar eveneens sprake is van verhoogde waterstanden. Strandjes langs de rivieren staan al onder water. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen sterk zal toenemen door smeltwater uit de Alpen en veel regen in Duitsland.

De GGD Zuid-Limburg roept mensen op het vervuilde regenwater zoveel mogelijk te vermijden. Doordat de riolering het water niet aankan, bestaat het risico van diarree, braken en keelpijn voor mensen die met vervuild water in contact komen.

Centrifuge-effect Hoe kan het nou dat er in korte tijd plaatselijk zoveel regen valt? Het antwoord blijkt ietwat technisch, maar eigenlijk ook wel weer simpel. Normaal gesproken trekken lagedrukgebieden met regen een kant op, bijvoorbeeld van west naar oost. Maar op dit moment hebben we te maken met een lagedrukgebied boven Duitsland dat om zijn eigen as draait, legt WeerPlaza-meteoroloog Alfred Snoek uit. ,,Daardoor ontstaat een soort centrifuge van buien en krijgen bepaalde plekken dus continu buien.’’ Vanwege de warmte worden de buien ook heftiger. Combineer dat ook nog eens met heuvelachtig gebied zoals in Zuid-Limburg, en er ontstaat een cocktail van factoren waardoor wateroverlast vrijwel niet te voorkomen is. Volgens Snoek kan dit specifieke noodweer niet zomaar toegeschreven worden aan klimaatverandering, maar past het wel in de trend van de afgelopen jaren. De extremen worden heftiger en volgen elkaar sneller op. ,,We hebben de droogte van afgelopen jaren, en nu een hele natte periode met heftigere buien’’, zegt hij. ,,Dat soort weer hadden we decennia geleden natuurlijk ook al, maar nu volgt het elkaar wel sneller op.’’

Volledig scherm De ondergelopen snelweg A79 ter hoogte van Heerlen werd afgesloten vanwege hevige regenval in Limburg. © ANP

