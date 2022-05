Waterpeil ‘nationale regenton’ met 5 centimeter verhoogd, extra maatregelen niet uitgesloten

Rijkswaterstaat verhoogt het waterpeil van het IJsselmeer met vijf centimeter vanwege de droogte. Volgens waterexpert Harold van Waveren zijn er genoeg preventieve maatregelen genomen om de komende weken door te komen, maar alert blijven is de boodschap. ‘Als de droogte zich doorzet, kan er meer vraag dan aanbod zijn en zullen we toch keuzes moeten maken.’

Het heeft sinds begin maart in het grootste deel van Nederland al niet meer flink geregend. De komende twee weken wordt het warmer, terwijl er nog steeds nauwelijks regen wordt verwacht. Het waterpeil in de grote rivieren is laag voor de tijd van het jaar en daalt naar verwachting verder. Het neerslagtekort is op dit moment op een niveau dat eens in de twintig jaar voorkomt en neemt sterk toe.

Het blijf echter belangrijk om vooral landbouw- en natuurgebieden van voldoende water te blijven voorzien. De verhoging van het water van het IJsselmeer, een van de belangrijkste zoetwaterbronnen in Nederland, zou daar voor moeten zorgen. Vijf centimeter lijkt niet veel, maar op een oppervlakte van 1800 vierkante meter wordt hiermee de zoetwatervoorraad met circa 100 miljoen kubieke water vergroot. Waterschappen in de omgeving kunnen dat nu gebruiken om hun sloten, beekjes, landbouw- en natuurgebieden van water te blijven voorzien.

Volgens waterexpert Harold van Waveren van Rijkswaterstaat is dit het juiste moment voor een verhoging. ,,De watervraag neemt toe: het is droog, weinig neerslag en het wordt alleen maar warmer waardoor er ook meer water verdampt. We hebben nu een extra watervoorraad gecreëerd voor als het echt te droog wordt.’’

Hoe werkt het IJsselmeer? Volgens waterexpert Harold van Waveren kan je het IJsselmeer vergelijken met een enorm bad of regenton. Het wordt ook wel eens onze ‘nationale regenton’ genoemd. Om bijvoorbeeld overstromingen te voorkomen, wordt overtollig water afgevoerd via de spuisluizen bij de Afsluitdijk. Maar vanwege de extreme droogte worden die sluizen nu juist dichtgehouden.

,,Dit zijn vooral preventieve maatregelen. In principe zouden we een droge periode aankunnen, maar dat hangt natuurlijk af van hoe intensief die droogte zal zijn.’’ De genomen maatregelen zijn voor de komende twee weken voldoende. Wat er nadien gaat gebeuren, is nog afwachten. ,,Als de droogte zich doorzet, kan er meer vraag dan aanbod zijn en zullen we toch keuzes moeten maken. We hebben een prioriteitenlijst en zullen dan kijken hoe we het beschikbare water zo goed mogelijk verdelen.’’

Quote We kunnen het waterpeil natuurlijk niet onbeperkt verhogen, maar vijf centimeter houdt geen enkel risico in Harold van Waveren, Waterexpert Rijkswaterstaat

De verhoging van het waterpeil gebeurt niet zomaar want er zijn ook risico’s aan verbonden, zoals het onderlopen van de nesten van watervogels aan de rand. En als er toch ineens stortbuien komen of een flinke wind ontstaat, bestaat het gevaar dat het water over de raden kan gaan. ,,Theoretisch kan dat, maar dan moet het echt wel heel hard regenen’’, zegt van Waveren. ,,We kunnen het waterpeil natuurlijk niet onbeperkt verhogen, maar vijf centimeter houdt geen enkel risico in.’’

Problemen voor scheepvaart

Een andere (preventieve) maatregel zijn de extra schotbalken die vandaag geplaatst worden in de Maas op de stuwen Roermond, Linne en Belfeld. Op alle andere stuwpanden wordt ook maximaal gebufferd. ,,Hoe meer water de stuwen tegen kunnen houden, hoe beter het achterland zijn watervoorraad houdt.’’

Ook daar blijft waakzaamheid de boodschap, want een te laag waterniveau in de rivieren is een gevaar voor de scheepvaart. ,,In de Maas hebben we de stuwen, dus dat kunnen we goed handhaven, maar bij de Rijn is dat niet zo goed.’’ Als er te weinig water is, zoals in 2018 het geval was, dan zullen schepen minder vracht kunnen meenemen omdat ze het gevaar lopen de bodem te raken. ,,Het transport kan dan nog wel doorgaan, maar dan heb je veel meer schepen nodig en ook nog eens kleinere, en dat maakt het allemaal vele duurder.’’

Regenton en minder stenen

Ondertussen moeten we nog niet vrezen voor echt drastische maatregelen zoals een sproeiverbod voor onze tuintjes. Toch roept van Waveren op om andere kleine ingrepen te doen, zoals een regenton aanschaffen of minder stenen in je tuin leggen. ,,Alle kleine beetjes helpen. Voor de droogte is er niet één grote ingreep waarmee alles is opgelost. Het zijn vaak met kleine hoeveelheden water dat we samen iets kunnen bereiken.’’

