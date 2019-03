Waterschappen moeten jaarlijks 100 miljoen extra investeren door klimaatverandering

,,Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk’', aldus bestuurslid Toine Poppelaars van de Unie van Waterschappen. ,,We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open.” De waterschappen hebben als doel om in 2025 klimaatneutraal te zijn.