‘We doen er alles aan om kranten de komende dagen te bezorgen’

Waarom?

Van der Poel: ,,Alle uitgevers hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Als de overheid oproept niet meer de weg op te gaan omdat het overal Code Rood is, kun je niet zo’n 20.000 chauffeurs en bezorgers met hun volle fietstassen over besneeuwde en gladde wegen sturen. In het donker. Dan gebeuren er gegarandeerd ongelukken en dat willen we niet. De grote vrachtwagens met kranten kunnen misschien nog wel over de snelwegen rijden. Maar hoe krijg je ze vervolgens bij alle lokale uitdeelposten? Vergeet niet dat een aantal van onze bezorgers boven de 60 is. Zij vinden het fijn ‘s ochtends lekker bezig te zijn en kranten te bezorgen. Maar in deze omstandigheden was het onverantwoord.”



Was het een moeilijke beslissing?

,,Voor uitgevers is dit de aller moeilijkste beslissing. Het zit niet in ons dna om de krant niet te bezorgen bij onze abonnees. Je ontneemt hun het leesplezier, het ochtendritueel. Maar zoals wij ook niet van onze journalisten vragen dat zij de weg op móeten, willen wij ook niet dat bezorgers en distributeurs onnodige risico’s lopen. Het lijkt erop dat de abonnees dit snappen. We krijgen nauwelijks klachten. Rond Covid-19 konden we voorzorgsmaatregelen nemen en alles er omheen organiseren, maar bij de natuur ben je soms kansloos.”



Het was de eerste keer, maar vroeger sneeuwde het toch ook?

,,Mogelijk was het toen ook al niet altijd verantwoord en werd er toch een poging gewaagd zo veel mogelijk kranten te bezorgen. Ik ben blij dat mediabedrijven als DPG Media en Mediahuis hier nu serieus over nadenken.”



Wat nu in de komende dagen?

,,We doen er alles aan de krant te bezorgen. De deadline voor de redacties is met een uur vervroegd zodat we eerder kunnen drukken. Het kan zijn dat de krant ‘s ochtends later door de brievenbus komt. Maar laat ik reëel zijn, de garantie dát hij overal komt, hebben we niet. Wij varen op de kennis van onze lokale depothouders. Zij kunnen de situatie ter plekke het best inschatten. Zij doen er alles aan. Maar als zij het niet verantwoord vinden, staan wij achter hen.”



Lezers kunnen de krant altijd digitaal lezen.

,,Gelukkig hebben we in dit tijdperk dat alternatief. De redacties maken altijd de krant, hij is dus altijd digitaal te lezen. Maar laten we hopen dat zoveel mogelijk lezers de papieren versie in handen krijgen.”