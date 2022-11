‘We gaan een wapen testen in de bosjes’, zeiden terrorismeverdachten, maar meenden ze dat?

Onderzoek: betaalbaar­heid sigaretten in 10 jaar tijd gelijk gebleven

Een pakje sigaretten is in tien jaar tijd nagenoeg even betaalbaar gebleven. De Universiteit Maastricht (UM) meldt op basis van onderzoek dat hoewel de prijs van een pakje sigaretten jaarlijks licht steeg, ook de inkomens toenamen.

22 november