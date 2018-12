We Gaan Ze Halen biedt op roekeloze manier hoop aan asielzoekers

In het kader van de kerst­gedachte heeft de stichting We Gaan Ze Halen besloten om vandaag met een bus en wat auto’s naar Griekenland af te reizen, met het doel om daar honderdvijftig asielzoekers op te halen.



Het initiatief ontstond nadat bekend werd onder welke erbarmelijke omstandigheden de vluchtelingen moeten verblijven in de kampen: de huisvesting mag geen naam hebben, er is weinig eten, de gezondheidszorg laat te wensen over en onderling botert het ook niet altijd.



Voorman Rikko Voorberg, de mediagenieke hipstertheoloog, die eerder aandacht trok omdat hij de herdenking op 4 mei anders wenste in te vullen, zegt dat hij ‘een beetje licht in het duister’ wil geven aan de bewoners van de opvangplekken.



In werkelijkheid riekt het naar een mediastunt die een totaal onmogelijk doel heeft: niemand kan met stateloze burgers dwars door Europa reizen – het Schengen­akkoord geldt niet voor elk land. En daarbij is het uitgesloten dat Nederland deze vreemdelingen de juiste papieren zal toewijzen. Hoe weet de stichting trouwens wie echt hulp nodig heeft en wie de kluit belazert?