We hebben onze gezondheidszorg lokaal niet op orde en desondanks laten we nationaal de teugels vieren

Vrouw van Nederland­se ambassa­deur in kritieke toestand na explosie Beiroet

17:36 De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon ligt nog steeds zwaargewond en in kritieke toestand in het ziekenhuis na de explosie in Beiroet van dinsdag. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.