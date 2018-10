'We moeten er rekening mee houden dat Arjen niet meer gevonden wordt'

Zij sprak afgelopen week uitgebreid met de politie over de zaak. ,,Ze namen alle tijd en beantwoordden al onze vragen. Maar het lijkt erop dat ze op een dood spoor zitten. Helaas moeten we er serieus rekening mee houden dat Arjen niet gevonden wordt.'' Wel blijven politie, familie en vrienden rekening houden met 'alle scenario's'. ,,Deze week kijken we wat we nog aan eigen onderzoek kunnen doen.''



Cyber-expert Kamphuis is sinds eind augustus vermist in Noorwegen. Hij werd voor het laatst gezien toen hij uitcheckte bij zijn hotel in Bodø, in het noordoosten van het land. Zijn peddel en kajak werden later teruggevonden, maar van Kamphuis zelf ontbreekt nog altijd ieder spoor.



In een interview met het AD - dat dit weekeinde verschijnt - vertelt Van de Leest: ,,Het is heel onwerkelijk, zorgwekkend. De fysieke zoektocht in Noorwegen is gestopt, dat is ontmoedigend. Maar zolang we niet weten wat er is gebeurd, zijn we hoopvol dat hij nog leeft. Er wordt nog dna-onderzoek gedaan op de kajak die is gevonden. Het zitje van de boot is ook gevonden. Hoe dan ook: hij is ergens, al kan het zijn dat hij niet meer leeft.''