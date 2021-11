We mogen na 17.00 uur wél naar de McDrive, maar niet naar de sportschool

We zijn met z’n allen duizenden en duizenden coronakilo’s aangekomen. Nou ja, u wellicht niet, maar mijn gewichtscurve ging steil omhoog: plus 7 kilo. Je krijgt van minder behoefte aan troostchocolade.



Na de zomer hees ik me dan ook van de bank, mikte minder lekkers in mijn winkelwagentje en belde Thomas, die mij sindsdien elke maandag een uur lang afmat.



Sporten is nog steeds niet mijn ding, maar dat de weegschaal weer het oude normaal laat zien maakt alles goed. Bovendien knapt mijn piekerende hoofd er ook behoorlijk van op. Kom maar op met die nieuwe week! denk ik elke keer als ik met een rood hoofd naar buiten stap.