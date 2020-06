We mogen weer op vakantie: reisbranche reageert positief

Vanaf 15 juni mogen we weer in Europa op vakantie, maakte premier Rutte vanavond bekend. De reisbranche is blij met de aankondiging dat voor veel Europese bestemmingen straks code geel geldt in plaats van rood of oranje.

Bij reisorganisatie Corendon is de stemming positief. Woordvoerder Audrey Denkelaar: ,,We zijn natuurlijk heel blij dat we weer mogen beginnen met vakanties in een deel van het Schengengebied en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Vanaf eind juni starten we weer op met vliegreizen naar Italië, de Griekse eilanden, Portugal, Bulgarije en Curaçao. Nu gaan we kijken hoe het allemaal invulling moet gaan krijgen. We kunnen niet wachten om reizigers weer naar zonnige bestemmingen te brengen.’’

Op dit moment, met code oranje, zijn alleen ‘noodzakelijke reizen’ toegestaan. Vanaf 15 juni wordt dit advies voor veel landen veranderd in code geel, waardoor familiebezoeken en vakantiereizen weer mogen. Twee weken in quarantaine bij terugkomst in Nederland hoeft dan niet meer.

Reisorganisatie TUI zegt zelfs ‘er al helemaal klaar voor te zijn’ om straks weer reizigers op pad te sturen. Woordvoerder Anke van Nieuwenhuizen: ,,We zagen al dat vakantie in eigen land weer enorm in trek is. We verwachten dat mensen ook graag weer naar het buitenland gaan.’’ TUI doet er alles aan om reizen naar het buitenland ‘comfortabel en veilig’ te laten verlopen. ,,We staan in nauw contact met de hotels, zodat alles echt aan de regels voldoet. Maar we vragen natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid van mensen. Iedereen moet zich zelf ook aan de regels houden.’’

Want op vakantie gaan zal niet hetzelfde zijn: men moet zich overal aan de geldende coronaregels houden. De 1,5 metereconomie zullen vakantiegangers overal merken. Ook zal per land verschillen wat mogelijk en open is. De premier zei vanavond al dat iedereen die op vakantie gaat zich goed moet voorbereiden. Van Nieuwenhuizen: ,,TUI is bezig met alle informatie te verzamelen over de landen waar we straks heen kunnen. Zodat je als toerist precies weet waar je aan toe bent. Niet overal zullen de musea en kerken weer open zijn.’’

Virusveilig

Brancheorganisatie ANVR is ‘gematigd positief’. ,,We zijn blij voor de vakantiegangers en reisorganisaties, maar we hadden natuurlijk liever gezien dat er een geel of groen reisadvies voor álle Schengenlanden was gekomen. We hopen dat dat later deze zomer alsnog zo zal zijn’’, aldus ANVR-woordvoerder Frank Oostdam. ,,Er stonden al boekingen die mensen in het begin van het jaar hadden gemaakt, het is fijn dat die mensen nu met een gerust hart op reis kunnen. En we verwachten dat zeker meer mensen nu nog zullen gaan boeken. Voor veel mensen maakt dit veel goed. Op alle bestemmingen liggen de protocollen klaar zodat mensen straks virusveilig op vakantie kunnen.’’

Volledig scherm Toestellen van de KLM staan nog steeds geparkeerd bij luchthaven Schiphol. Daar komt binnenkort misschien verandering in. © ANP

Oostdam verwacht in de zomer op een derde van het gangbare aantal boekingen uit te komen. Het virus is nog niet weg, dus veel mensen zullen toch voorzichtig zijn met boeken, denkt hij. Het is hopen dat er geen tweede golf komt tijdens de zomervakantie. ,,Maar als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we die hopelijk voorkomen.’’

KLM zegt het netwerk van vluchten langzaam uit te breiden. Naar verwachting zal er straks weer meer gevlogen worden naar bestemmingen waar vanaf 15 juni code geel geldt.