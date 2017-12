Op de vraag of het zwarte activisme soms niet te ver gaat in de roep om veranderingen, antwoordt Simons dat die vraag haar 'duizelt'. ,,Ik zou niet weten op welke manier het te ver gaat.’’ Ook reageert ze op de discussie rond Zwarte Piet. Want er bestaan nu ook witte pieten, en roetveegpieten. ,,Ik kan me niet voorstellen dat we zo zouden praten als het gaat om seksuele intimidatie van vrouwen, ook een groot probleem. Vinden we het goed als er mínder vrouwen worden verkracht of willen we dat het helemáál ophoudt? We zeggen toch niet: een beetje seksisme is ook goed?''