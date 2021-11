We zijn corona beu, dus sluiten we de buitenwereld buiten met kerstgezelligheid

Rapper Lil’ Kleine beroofd van Rolex in Rotterdam

Jorick Scholten, artiestennaam Lil’ Kleine, is donderdagavond in Rotterdam bestolen van zijn Rolex. Dat zou zijn gebeurd na afloop van de album-release party van producent en dj Jack Shirak, zo meldt RTL Nieuws. De politie Rotterdam spreekt van een poging tot beroving, waarbij niet duidelijk is of iets buit is gemaakt, en wil niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer.

