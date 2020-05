We zijn doodenge mensen aan het worden

Het is nu toch zover gekomen dat we begonnen zijn met de competitie wie het beste is in omgaan met een pandemie. ‘Zit jij acht weken binnen? O, ik tien, ik ging al onderduiken toen het eerste slachtoffer in Brabant werd gemeld.’



‘Echt? Nou ik anders toen het virus van schubdier op mens oversprong! Ik zag het op Facebook en zei toen al: dat wordt hommeles!’



‘Ga jij zonder bescherming naar de Albert Heijn? Ik met latex handschoenen, een mondkapje en een vuurwerkbril!’



‘Loop jij in het Vondelpark met je hond? Doodeng, ik rij om vijf uur ’s morgens naar de Veluwe in mijn gedesinfecteerde auto. Alleen.’



‘Zie ik het nou goed op Instagram? Heb je visite? Was je even de anderhalve meter vergeten?’