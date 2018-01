Webcampedo Aydin C. niet onder observatie in Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie (OM) had om de observatie gevraagd. De aanklaagster noemde de Tilburger 'een man met twee gezichten. Aan de ene kant een natuurmens met filosofische inzichten, aan de andere kant een gewetenloze afperser, die langdurig plezier haalt uit het bedreigen en vernederen van jonge meisjes.'



Het hof is het met het OM eens dat 'de aard, ernst en omvang' van de beschuldigingen en 'het beperkte inzicht' in de persoonlijkheid van C. nieuw onderzoek naar hem rechtvaardigen. Maar voor een observatie in het PBC is een actueel deskundigenoordeel nodig, aldus het hof. Dat heeft het OM niet kunnen overhandigen.



Het hof heeft de zaak daarom opnieuw in handen gelegd van de onderzoeksrechter. Die kan in een later stadium - als de rapportage van de gedragskundige daar aanleiding toe geeft - alsnog tot onderzoek door het PBC besluiten.