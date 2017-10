Weduwe na overval: Nu heb ik niks meer van mijn man

Het moet een uur of 23.30 geweest zijn. Potverdorie, denkt Simons. Is poes Jackie nog steeds niet binnen? Ze loopt via haar slaapkamer naar de tuin. Toch even kijken. Niets. Na een toiletstop kijkt ze nog eens. Dan zwaaien de gordijnen open. Twee in zwart gehulde mannen doemen op. Een overval.