Weegschalen van twintigers geven steeds vaker te veel aan: nu 32,5 procent te dik

Vooral twintigers hadden in 2018 vaker last was overgewicht en obesitas, vergeleken met het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

In 2017 kampte nog 27,9 procent van de twintigers met overgewicht, maar afgelopen jaar is dat gestegen naar 32,5 procent, dat toont de jaarlijkse Gezondheidsenquête aan. Van overgewicht is sprake bij een BMI boven de 25. De BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Bij iemand van bijvoorbeeld 1 meter 70, betekent dit dat die meer dan 72,25 kilo weegt.

Obesitas

Een vrouw meet haar middel, foto ter illustratie. Ook het aantal mensen van tussen de 20 en 30 jaar dat last heeft van obesitas (een BMI boven de de 30) is in die periode gestegen van 7,1 naar 7,9 procent. Iemand van 1 meter 70 heeft een BMI boven de dertig als die meer dan 86,7 kilo weegt.



Volgens hoogleraar Jaap Seidell is het wel belangrijk om naast de BMI ook naar de buikomvang te kijken. Zo kan een ‘dunne’ volwassene met een volkomen normale BMI toch te veel vet hebben en daarmee een verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.

Het aantal rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas ligt in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040, en het percentage met overgewicht naar 38 procent.

Volwassenen

Volwassenen rookten het afgelopen jaar wel minder. Ook waren er minder stevige drinkers. In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht. Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014, het aandeel rokers en overmatige drinkers is wel gedaald.

Minder zware drinkers

In 2018 was 9 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker. Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk.