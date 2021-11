Week celstraf voor zwarte piet-activist na doodsbedreiging Sint: ‘Snipet ook graag Sinterklazen’

Volgens zijn raadsman heeft Van Z. geen eerlijk proces gekregen. ,,Hier is sprake van het systematisch schenden van de rechten van de verdachte.” Hij vond daarom dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Ook het dossier rammelde volgens de raadsman aan alle kanten. Zo had de politie niet goed onderzocht of het Twitter-account tijdens de bedreiging wel degelijk van Van Z. was. Op het rechtshulpverzoek van Twitter was immers geen reactie gekomen.



De Arnhemse politierechter veegde zijn verweer van tafel. De regels voor een eerlijk proces zijn niet door politie en justitie geschonden. ,,Dat Van Z. zich op zijn zwijgrecht beriep was zijn keuze. Dat is zijn recht. Maar het heeft wel consequenties: je kunt dan niet meer kunt niet meer zeggen dat hij geen kans heeft gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen.”



Door te dreigen met geweld ga je een grens over, aldus de rechter. Hij wees op de eerdere veroordelingen, en vond de eis van de officier ‘geen recht doen’ aan de ernst van de zaak en legde daarom een week onvoorwaardelijke celstraf op. ,,Dit was bedreigend. Er is niet voor niets een kogelwerend vest gedragen.”