Week na bommelding is containerschip MSC Lorena alsnog naar Antwerpen gevaren

De pechvogel van 2023 is bekend, dat is Bonte Piet

De scholekster is uitgeroepen tot vogel van het jaar 2023. Dit is niet voor de eerste keer, want in 2008 kreeg deze vogel ook al de titel. Wat is er aan de hand met de scholekster in Nederland? Interview met Marcel Wortel, Projectleider Vogel van het jaar bij Sovon Vogelonderzoek Nederland.

24 december